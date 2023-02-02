أسعار النفط تتجاوز هذه العتبة

عاود سعر برميل النفط ارتفاعه عالميًا، بنسبة طفيفة، اليوم الإثنين، محققًا 0.4%، وذلك بعد انخفاضه بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوياته خلال 3 أسابيع.

وتراجعت أسعار النفط بنسبة 8% خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع المخاوف من أن يؤدي تباطؤ نمو الاقتصادات الكبرى من استهلاك الوقود ويؤثّر بانتعاش الطلب في الصين، التي تعدّ أكبر مستوردي النفط حول العالم، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وشهد يوم الجمعة، انخفاض سعر برميل النفط عالميًا، إذ تراجع خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بنسبة 3%، بعدما أثارت بيانات الوظائف الأمريكية المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل سياسة رفع أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 7:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4%، ليصل إلى 80.26 دولارًا للبرميل.

وشهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنسبة 0.3%، إلى 73.61 دولارًا وهيمن الركود على أسواق النفط العالمية خلال الأسبوع الماضي، في توقيت اكتسب فيه الدولار قوة بإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الجديدة، لا سيما أن الدولار القوي يقلل الطلب على النفط المقوم بالدولار من جانب المشترين الذين يدفعون سعر برميل النفط بعملات أخرى.