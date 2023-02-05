الجزائر تعزي تركيا وسوريا

قدمت الجزائر، تعازيها الخالصة لأهالي الضحايا وحكومتي تركيا وسوريا إثر الزلزال العنيف الذي ضرب صباح اليوم مناطق في جنوب تركيا وشمال سوريا.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج"على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب صباح اليوم مناطق في جنوب الجمهورية التركية وشمال الجمهورية العربية السورية مخلفا خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لأهالي الضحايا وحكومتي وشعبي البلدين".

وتابع البيان "الجزائر التي تشاطر ألم هذه الفاجعة الأليمة مع أشقائها في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، تؤكد تضامنها التام مع هذين البلدين الشقيقين وتعرب عن تطلعها لتجاوزهما هذه المحنة بكثير من الصبر والعزم والثبات."