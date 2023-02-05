حاج رجم: لن نترجى أحد وسنستقبل في هذا الملعب

انتهت المدة المحددة والآجال القانونية، لفترة الميركاتو الشتوي والخاصة بمنافسة المحترف الأول، وتحدث رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر حكيم حاج رجم عن الانتدابات التي قامت بها إدارة الفريق الذي يشرف على تدريبه التونسي فوزي البنزرتي.

وقال حاج رجم في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي على الفايسبوك:" لقد استهدفنا التعاقد مع أفضل اللاعبين الموجودين في السوق، اتصلنا بعدة أسماء ثقيلة لكننا واجهنا عدة عراقيل مثل ضيق الوقت وارتباط أقوى الأسماء بعقود مع فرقهم وكذا تفضيل أغلب اللاعبين للوجهة الخارجية".

وأضاف:" أننا لن نترجى ولن نجبر أحدا على ارتداء قميص الفريق فالمولودية فوق الجميع وأؤكد أننا لن نرضخ لأي ضغط مقابل انتداب أي لاعب كان".

وأردف حاج رجم بخصوص فترة الانتقالات: " الميركاتو كان شحيحا ولم يشهد انتقالات نوعية في الجزائر ومنه يمكن اعتبار انتداباتنا موفقة خاصة أنها كانت بالتشاور مع أعضاء خلية الاستقدامات ووفق المناصب التي وجب تدعيمها أين واصلنا التدعيمات النوعية التي كنا قد باشرناها في الميركاتو الصيفي".

كما أوضح المتحدث ذاته بأنه يضع كامل ثقته في الطاقم الفني والتشكيلة الحالية، وأن العودة إلى التكوين هي أهم أهداف النادي حتى لا يقع النادي تحت رحمة الميركاتو".

وكشف حاج رجم:" الإدارة الحالية خاضت أكثر من معركة في الآونة الأخيرة، فبالإضافة إلى الميركاتو فإن الفريق كان في قائمة الأندية الممنوعة من الانتداب محليا ودوليا ولكننا قمنا بتصفية كل الديون المتراكمة من فترات سابقة على غرار قضيتي الغربال وروني وعدة لاعبين آخرين وقمنا باستقدام لاعبين سيقدمون إضافة نوعية للتشكيلة".

وختم: "تحديات كثيرة تنتظرنا مع الفريق ونعمل على هيكلته من كافة الجوانب لنرتقي به إلى المكانة التي يستحقها، فبداية أؤكد أننا سنعود للاستقبال في ملعب 5 جويلية، كما أننا راضون عن تقدم الأشغال في مركز زرالدة وكذا بملعب الدويرة الذي سيكون تحفة حقيقية".