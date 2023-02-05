سيدي بلعباس: العثور على جثة شخص ببلدية رأس الماء

عثر في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد ببلدية راس الماء 100 كم جنوبي عاصمة الولاية سيدي بلعباس على جثة تعود لشخص لا زالت التحقيقات متواصلة لأجل التعرف على هويته وذلك غير بعيد عن مجرى وادي "مكرة" العابر للبلدية المذكورة.

وقد عرف الموقع الذي وجدت على مستواه الجثة توافدا كبيرا لممثلي السلطات المدنية والأمنية لدائرة رأس الماء، فيما لم تصدر الجهات المختصة أي معطيات بخصوص القضية في انتظار التعرف على الضحية الذي حولت جثته من قبل أفراد الحماية المدنية صوب المصلحة المختصة التابعة لمستشفى "بلبشير الحري" المختلط لبلدية رأس الماء.