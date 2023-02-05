نادي بارادو يواصل التميّز

ونجح حنفوڨ فؤاد جانفي 2004 في الإقناع وانتقل إلى نادي المعيذر الرياضي القطري الذي ينشط في دوري نجوم قطر" الرابطة الثانية" ويحتل المرتبة الثانية وذلك بعقد يمتد لخمس سنوات كاملة.

كما انتقل لاعب الأكاديمية رفيق محمد عمر من مواليد 10 جانفي 2004 ابن برج غدير ولاية برج بوعريريج إلى نادي الشمال الرياضي القطري الذي ينشط في دوري نجوم قطر ويحتل المرتبة التاسعة وذلك بعقد يمتد لخمس سنوات كاملة، ووفق الصفحة الرسمية لـ " الباك" على الفايسبوك انتقل عبد الغاني لعلام ابن الجزائر العاصمة من مواليد 6 جويلية 2004، إلى نادي المرخية القطري الذي ينشط في دوري نجوم قطر ويحتل المرتبة الثامنة وذلك بعقد يمتد لخمس سنوات كاملة.

يذكر أن نادي بارادو، أعلن في وقت سابق ضمه للاعبين وليد سباعي وإيدير المقدم، وذلك بعقد لثلاث سنوات للأول وموسمين ونصف الموسم للثاني.