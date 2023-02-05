الإطاحة بشبكتين إجراميتين بالمدية

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية من وضع حد لنشاط أفراد شبكتين إجراميتين مختصتين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في كل من البرواقية وقصر البخاري.

العملية الأولى قامت بها قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة قصر البخاري، بعد استغلالها لمعلومات تفيد بتواجد شقيقين مسبوقين قضائيا يقومان بترويج المؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة قصر البخاري، لتباشر فورها عملية الاستعلام العملياتي وتحديد مكان تواجدهما، أين تم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات القضائية المختصة إقليميا، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما، و بعد تفتيش مسكنهما تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 761 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، ومبلغ مالي من عائدات الترويج للسموم.

العملية الثانية واستغلالا لمعلومات أمنية، تمكنت قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الأولى بالبرواقية من توقيف شخصين يروجان المؤثرات العقلية بمدينة البرواقية، عملية التوقيف جاءت بعد عمليات التتبع و الترصد لتحركات للمشتبه فيهما، و بعد وضع خطة أمنية محكمة تم الإطاحة بهما في أماكن مختلفة، اللذان حاولا الفرار بعد مشاهدتهما لعناصر الشرطة تقترب منهما، حيث تم توقيف الأول والعثور بحوزته على كمية من المؤثرات العقلية، و الإطاحة بالثاني في حالة تلبس بترويج السموم، و العثور لديه على كمية من المؤثرات العقلية كانت داخل كيس بلاستيكي، و بعد اقتياده إلى مقر الفرقة و مواصلة التحقيق معه تم اعترف بوجود أماكن اخفاء المؤثرات العقلية، حيث كان يتخذ بعض الأماكن المجاورة لمقر سكناه لإخفائها، و بعد تفتيشها تم العثور على كمية أخرى تقدر بـ 440 قرص مهلوس، لتصل الكمية الاجمالية المحجوزة إلى 1200 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات الاتجار، وتوقيف 04 متورطين.

ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.