منتدى الجالية بتركيا يطمئن الجزائريين

أكد منتدى الجالية الجزائرية في تركيا، أنه لم يتم تسجيل أي ضحية جزائرية، حتى الآن، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وأوضح المنتدى في بيان نشره عبر حسابه "فايسبوك" أنه قد تواصل فجر اليوم الإثنين مع الطلبة والعائلات الجزائرية المقيمة في المناطق المتضررة بالزلزال للاطمئنان عليهم، مؤكدا عدم تسجيل أي وفاة لحد الساعة.

كما تقدم منتدى الجالية بخالص التعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا والجرحى، داعيا الدول ومنظمات المجتمع المدني لتقديم يد العون بقدر الاستطاعة لتقليل حجم الأضرار التي لحقت بأهل المنطقة في هذه الظروف المناخية الصعبة.