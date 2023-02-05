زلزال تركيا: بيان هام من وزارة الشؤون الخارجية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الإثنين، أنه على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب صباح اليوم مناطق في جنوب الجمهورية التركية وشمال الجمهورية العربية السورية، فإن مصالحها تتابع عن كثب وضعية أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة في هذين البلدين الشقيقين، من خلال خلية الأزمة التي وضعت لهذا الغرض عبر التنسيق الكامل مع سفارتي الجزائر في كل من دمشق وأنقرة وقنصليتها العامة بإسطنبول.

كما أكدت الوزارة، أنه لم يتم إلى غاية الآن الإبلاغ عن تسجيل أي ضحايا أو مصابين بين أعضاء الجالية الجزائرية بالبلدين وتدعو الوزارة لجزائريين المتواجدين بالمناطق المتأثرة بهذه الكارثة مراعاة لتعليمات السلامة والحذر الصادرة عن السلطات المحلية.

كما دعتهم إلى البقاء في تواصل دائم مع مصالح سفارتي الجزائر في كل من أنقرة ودمشق وقنصلية الجزائر في إسطنبول من خلال أرقام الهاتف التالية: