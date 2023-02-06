غليزان: توقيف محرضي القصر على الفسق عبر "فيسبوك"

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تقوم بتحريض القصر على الفسق، وفساد الأخلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وجاءت العملية بعد تلقي الضبطية القضائية لشكوى أحد الأشخاص مفادها العثور على صور مخلة بالحياء لابنه القاصر بهاتفه النقال، ليتم فتح تحقيق معمق في القضية بالتنسيق مع النيابة المحلية، حيث تم رصد مجموعة إلكترونية مغلقة تقوم بتحريض القصر على الفسق وفساد الأخلاق عبر موقع التواصل الاجتماعي، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيهما المسيرين لهذه المجموعة وتوقيفهما.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم الشبكة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.