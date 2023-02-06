المدية: القضاء على التجارة الفوضوية

في ظل تنامي الباعة والتجارة الفوضوية التي شوهت كثيرا المحيط العمراني للمدينة اشرفت اليوم السلطات المحلية لدائرة قصر البخاري جنوب المدية على ترحيل 105 تجار ممن ينشطون بصفة "غير شرعية" بوسط المدينة إلى الأماكن المخصصة بسوق بوهراوة والمحبط الخارجي لسوق الفلاح سابقا.

وقد جاءت العملية بعد سلسلة من الاعذارات الموجهة للتجار المعنيين.

وقد لقيت هذه المبادرة ارتياحا لدى المواطنين خاصة بعد أن سارع أعوان النظافة للبلدية بإزالة الأوساخ المتراكمة وتنظيف الشوارع الناجمة عن النشاطات التجارية، وتدخل العملية حسب السلطات المحلية في إطار محاربة التجارة الفوضوية.