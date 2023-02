Tebboune ordonne l’envoi d’équipes de secours en Turquie et en Syrie

Le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné lundi l’envoi d’une équipe de la protection civile et d’une assistance humanitaire et médicale dans les zones touchées par le tremblement de terre dévastateur en Turquie.

Le Ministre de l’Intérieur supervisera depuis l’unité nationale d'entrainement et d’intervention de la protection civile de l’envoi de l’équipe composée de 89 secoursistes, ainsi que des médecins et de l’équipe de cynotechnique, qui arrivera en Turquie ce soir et une autre équipe en Syrie demain.