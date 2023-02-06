غليزان: إضراب معلمي مدرسة رقاد عبد القادر ببلدية مديونة

أضرب صباح اليوم من الساعة 8 صباحا إلى غاية 10 صباحا،15 معلما بمدرسة رقاد عبد القادر الابتدائية ببلدية مديونة في غليزان من أصل 17 مدرسا بسبب انعدام التدفئة بالأقسام الجديدة لاسيما هاته الأيام التي تجتاح فيها المنطقة موجة برد شديدة، ما جعل مدير التربية يحل بعين المكان فور سماعه خبر الامتناع عن التدريس، ليعد المدرسين المحتجين بحل المشكل في أقرب وقت.

وحسب مصادر "الخبر" فإن أجهزة التدفئة كانت متواجدة بالمؤسسة التربوية، إلا أنها لم تشغل بحجرات التدريس لأسباب مجهولة. وقد عاد المدرسون إلى أقسامهم، بعدما وعدهم مدير التربية بتثبيت المدافئ.