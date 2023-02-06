ثلاثي"الخضر" يتضامن مع سوريا وتركيا

قتل مئات الأشخاص وأصيب آلاف آخرون في تركيا وسوريا جراء زلزال قوي ضرب فجر اليوم الإثنين جنوب تركيا، ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية.

وأبدى ثلاثي المنتخب الوطني لكرة القدم، ممثلا في كل من إسماعيل بن ناصر ورياض محرز وآندي ديلور تضامنهم المعنوي مع الشعبين السوري والتركي.

وكتب نجم آسي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر عبر صفحته الرسمية على تويتر:" فكروا في إخواننا في سوريا وتركيا، رحم الله الموتى وأعان أهلهم وكل من يساعدهم".

أما المهاجم آندي ديلور المنتقل حديثا إلى صفوف " نانت" الفرنسي فكتب هو الآخر على تويتر:" متضامن وتفكيري مع العائلات المفجوعة، الدعم لكلا الشعبين".

من جهته كتب محرز عبر حسابه الشخصي على فايسبوك بوضعه لرمز الدعاء والرجاء مرفوقا بالعلم التركي والسوري وكلنا معكم.