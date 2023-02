Beddari évoque une réforme du système LMD

Le ministre de l’enseignement supérieur Kamel Beddari a annoncé la tenue d’une réunion nationale pour réformer le système de formation universitaire "LMD" suite aux récents ordres du président de la république.

Beddari a assuré lors de son passage à la radio algérienne que le système n’avait pas subi une réforme forte et radicale, sauf quelques corrections apportées en 2008 et 2015, considérant que le moment était venu de réfléchir en incluant tous les acteurs à une vision qui pourrait améliorer le système existant.

Il a expliqué que le ministère a lancé avec les institutions universitaires et les représentants des étudiants du secondaire l’initiative d’une discussion dans 4 domaines principaux dans le domaine de la formation qui comprend 15 domaines pour lesquels des réformes doivent etre envisagées, afin de faire de la réussite de l’élève une priorité.

Ainsi que la création de pôles thématiques d’interaction et de rassemblement des capacités pédagogiques et logistiques, et du double diplome qui permettra de donner plus de possibilités d’emploi aux diplômés, sans parler de la durée de la formation.