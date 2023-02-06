الأمن يطيح بمخزن ومروج المخدرات والمهلوسات

أطاحت قوات الشرطة القضائية لفرقة قمع الإجرام بأمن ولاية ڨالمة، على مستوى حي هرڨة باعالي المدينة، بكهل يبلغ 44سنة، مقيم بقالمة، على خلفية التخزين والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز كمية من المؤثرات العقلية وصفيحة مخدرات من المشتبه فيه من داخل منزله، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه وبشأن المسكن.

وبحسب خلية الإعلام لأمن ولاية ڨالمة، فقد تمت العملية في أعقاب معلومات تفيد بوجود شخص مشتبه فيه بتخزين وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى الحي السكني المذكور. وقد ضبطت وحجزت قوات الشرطة من المشتبه فيه كمية من المؤثرات العقلية ذات مصدر أجنبي قُدّرت بما لا يقل عن 6525 كبسولة، وصفيحة مخدرات من نوع الكيف المعالج، قدّر وزنها حسب المصدر نفسه، بما لا يقل عن 99.5 غراما ومبلغ مالي من عائدات الاتجار.

وقد كوّن ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن أفعال " حيازة وتخزين المخدرات لغرض البيع، حيازة بضاعة حساسة قابلة للتهريب (مواد صيدلانية) ذات مصدر أجنبي لأغراض تجارية داخل الإقليم الجمركي دون وثائق تثبت وضعها القانوني إزاء التشريع والممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة وتوزيع مواد صيدلية عن طريق مؤسسة غير معتمدة من المصالح المعنية".

قُدّم المشتبه فيه أمام محكمة ڨالمة، التي أصدرت في حقه أمر إيداع في الحبس.