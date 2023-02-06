وفاة مدرب ولاعبين تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا

أعلن نادي إسكندرون سبور، الناشط في دوري الدرجة الثالثة التركي، عن أن اثنين من المدربين في النادي يتواجدان تحت الأنقاض وينتظران المساعدة العاجلة، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الإثنين، وفق ما جاء عبر موقع " ﭬول" الرياضي.

النادي التركي أصدر بيانًا رسميًا جاء فيه: "بعد الزلزال، يتواجد اثنين من مدربي النادي تحت الأنقاض، نحن في انتظار مساعدة الطوارئ في إسكندرونة".

وإلى جانب ثنائي نادي إسكندرون سبور، تم الكشف عن تواجد حارس المرمى أحمد أيوب تركسلان، الذي يلعب في نادي مالاتيا سبور، أحد فرق الدرجة الثانية، تحت الأنقاض.

تم إنقاذ زوجة الحارس، لكن الجهود مستمرة من أجل محاولة إنقاذ اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، حيث نشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "صلواتنا معك".

كما كشف موقع " سكاي نيوز " عربية، عن وفاة اللاعب الدولي السوري السابق نادر جوخدار عن 45 عاماً إثر انهيار البناء الذي يسكنه في مدينة جبلة الساحلية، نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، سب ما أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم.

وكتب الاتحاد السوري في حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سوريا الأسبق نادر جوخدار ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الإثنين، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".

وشغل جوخدار مركز الهجوم مع نادي الوثبة ثم احترف مع الفيصلي والوحدات الأردنيين حتى انتهاء مسيرته في 2008.