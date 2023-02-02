هذا هو موعد توزيع مصحف الجزائر للبراي

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن الشروع خلال شهر رمضان المقبل، في توزيع مصحف الجزائر للبراي داخل الوطن وخارجه مجانا، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه أمس الأحد لاجتماع مجلس الوزراء.

وأكد بلمهدي على هامش إشرافه بدار الإمام بالمحمدية، على افتتاح الطبعة الـ 18 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي، أن "توزيع مصحف الجزائر للبراي سيكون خلال شهر رمضان المقبل انطلاقا من الدول الإفريقية لاسيما دول الساحل، وبأرض المهجر من خلال مسجد باريس الكبير (فرنسا) إضافة إلى توزيعه على المستوى الوطني، وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

وأضاف في ذات الخصوص، أنه "ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، تم طبع المصحف الشريف عن طريق تقنية البراي عن رواية ورش عن نافع، بما يتماشى مع الهوية والمرجعية الدينية الوطنية". وأكد الوزير أن عدد المصاحف التي شرع فعليا في طبعها في انتظار انطلاق عملية التوزيع "سيكون معتبرا".