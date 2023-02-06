الدرك يوقف لصوص هوائيات الهاتف النقال بالمدية

أوقفت عناصر وحدات الكتيبة الإقليمية الدرك الوطني بتابلاط شرق المدية، مؤخر،أفراد عصابة إجرامية متكونة من خمسة(05)أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 32 إلى 46 سنة يقومون بسرقة الهوائيات الخاصة بمتعاملي الهاتف النقال.

القضية الحال عولجت في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها عبر إقليم إختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية،على إثر تلقي شكوى حول سرقة مولد كهربائي خاص بمحول هوائي لمتعامل الهاتف النقال بإقليم بلدية تابلاط،حيث تم تشكيل على الفور فريق تحقيق وباستعمال تقنيات التحري وتنشيط عنصر الإستعلام تم الإطاحة بالعصابة التي تنشط عبر ولاية المدية وولايات مجاورة.

في هذا الصدد،تم حجز المسروقات المتمثلة في مولد كهربائي،قطع غيار خاصة بالهوائي،وأدوات تستعمل في عملية السرقة،بالإضافة إلى وسيلتي نقل،كما أنه بعد استنفاذ جميع الطرق القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن، جنايات تكوين جمعية أشرار،السرقة الموصوفة، تخريب أملاك عمومية،مع جنحتي انتحال صفة وظيفة عمومية أو مدنية، وإخفاء أشياء مسروقة.