غليزان: إنقاذ امرأة من الاختناق بالغاز

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان منتصف نهار اليوم لأجل إنقاذ امرأة تبلغ 51 سنة مصابة بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بحي شويش بن عودة سيدي الحاج ببلدية بن داود

والقاتل الصامت كان مصدره هذه المرة طابونة موصولة بقارورة غاز داخل حمام المنزل أثناء قيام المرأة بالاستحمام، فلولا طلب النجدة في الوقت المناسب، والتدخل السريع، وقرب المسافة لأدى هذا التهاون إلى موت محقق، حيث وجدت الضحية في حالة إغماء، وضيق حاد في التنفس.

وقد تم إسعافها من قبل النجدة، وتقديم الأكسجين إلى غاية الوصول بها إلى مستشفى محمد بوضياف بغليزان.

كما تم تقديم نصائح وقائية إلى عائلة الضحية لتجنب تكرار مثل هذه الأخطاء المميتة