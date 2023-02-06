البليدة: أولياء تلاميذ يقطعون الطريق

أقدم، عصر اليوم، أولياء تلاميذ وسكان بأحياء تقع ضمن مناطق إلى الشمال من موزاية في البليدة، على تعليق حركة السير بين دوائر وادي العلايق والحطاطبة وموزاية، لانعدام النّقل المدرسي ونقص وغياب التنمية، في ضروريات بسيطة مثل ربطهم بشبكة التصريف الصحي، وغاز التدفئة، وتعبيد طرقات لم تعد تصلح للسير حتى بالجرارات والآليات المجنزرة، مما جعلهم يفقدون صبرهم والأمل في أن يشملهم التغيير.

احتجاج سكان بأحياء مكناسة وزاوية سي محمد العربي، وأحياء أخرى بالجوار، أوضح بشأنهم ممثلون عنهم لـ"الخبر"، أن توقف النقل اليوم لإضراب ناقلين، بسبب الطريق المحفورة والتي أعطبت مركباتهم وكبدتهم خسائر، وفرضت على أبنائهم التنقل سيرا على الأقدام اليوم إلى مؤسساتهم التربوية والجامعية، لمسافة زادت عن الـ10 كيلومترات، فضلا عن نقائص في الضروريات، والتي هي على مكاتب مسؤوليهم، لكن من دون أمل في تحقيقها لغاية الساعة.