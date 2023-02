Séisme en Turquie et en Syrie : Pas de victimes parmi les Algériens

Le ministère des Affaires Etrangères et de la communauté nationale à l’étranger a rendu public un communiqué dans lequel il a rassuré que le séisme qui a frappé ce matin la Syrie et la Turquie n’a pas fait de victimes parmi la communauté nationale dans ces deux pays.

Il a, également, annoncé la mise en place d’une cellule de crise au profit des membres de la diaspora en Turquie et en Syrie, en collaboration avec les ambassades de l’Algérie à Ankara et à Damas, et le consulat général à Istanbul.

Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères rassure qu’aucune victime n’a été enregistrée parmi les membres de la diaspora dans les deux pays.

Les Algériens établis en Turquie et en Syrie sont appelés à rester en contact avec les services des ambassades de l’Algérie à Ankara et à Damas, conclut le communiqué.