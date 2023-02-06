أحداث حي الخربة: صدور الأحكام في حق 14 متهما

أصدر مجلس قضاء ميلة، اليوم الإثنين، أحكاما تراوحت بين البراءة والإدانة في حق 14 متهما في قضية ما يعرف بـ"أحداث حي الخربة".

وتم النطق بالأحكام صبيحة اليوم بالبراءة لفائدة 7 متهمين مع إخلاء سبيلهم وإدانة 7 آخرين وذلك بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع خفض عقوبة الحبس المحكوم بها على 6 منهم إلى 6 أشهر موقوفة التنفيذ ومثلها نافذة وخفض الغرامة المالية إلى 100 ألف دينار غرامة نافذة في حين تم تأييد الحكم المستأنف لواحد منهم.

وكان حي الخربة قد شهد أحداث عنف وشغب تسببت في إصابة العشرات من عناصر الشرطة على إثر اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن بتاريخ 30 نوفمبر من العام الماضي، وذلك خلال توجه آليات لتنفيذ قرار الوالي القاضي بهدم مدرسة ومتوسطة بالحي المنكوب.