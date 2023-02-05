السجل التجاري: 400 ألف عملية تسجيل في 2022

أحصت مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، خلال السنة الفارطة، أكثر من 400 ألف عملية تسجيل في السجل التجاري عبر 58 ولاية، حسب الحصيلة السنوية (2022) للتسجيلات.

وحسب الوثيقة التي تحصلت عليها وكالة الأنباء الجزائرية، من طرف المديرية العامة للمركز، تم في الفترة الممتدة من جانفي إلى ديسمبر 2022، تسجيل 437.286 عملية تسجيل في السجل التجاري، تتوزع على 373.791 شخص طبيعي و63.495 شخص معنوي.

ومن بين التسجيلات، تم إحصاء 171.228 عملية قيد (إنشاء مؤسسات جديدة)، 137.811 عملية تعديل، 128.239 عملية شطب (توقف عن النشاط)، إلى جانب 8 عمليات إعادة القيد.

وعرفت عمليات التسجيل ارتفاع بـ 49.650 تسجيلا، مقارنة بسنة 2021، بنسبة زيادة بلغت 12.81 بالمائة، حسب نفس المصدر.

كما قدر المركز الوطني للسجل التجاري إجمالي عدد المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية ديسمبر 2022 بـ 2 مليون و227 ألف و814 مؤسسة رئيسية وثانوية، منها 2.001.439 أشخاص طبيعيون و 226.375 أشخاص معنويون.

كما أحصى المركز 1.603.572 مؤسسة حائزة على السجل التجاري الالكتروني، أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التجاري المسجلين، منها 1.426.780 أشخاص طبيعيون و 176.792 أشخاص معنويون.