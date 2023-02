Emeutes à El Kharba: La cour de Mila rend son verdict

La cour de justice de Mila a prononcé ce lundi des peines dans l’affaire des événements de la cité El Kharba.

Sept accusés ont été relaxés et 7 autres ont été condamnés lors de ce procès, dont six à six mois de prison avec sursis et six autres à 6 mois de prison ferme.

La cour a aussi réduit leur amende à 100 mille dinars alors que la peine a été confirmée à l’encontre d’un accusé.

Rappelons que des émeutes se sont éclatées dans la cité El Kharba causant des blessés parmi les policiers, le 30 novembre 2022, alors que des engins s’apprêtaient à exécuter une décision de justice de démolition de deux écoles (primaire et moyenne) au niveau de cette cité sinistrée.