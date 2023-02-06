حجز كمية معتبرة من المكملات الغذائية بالعاصمة

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، من توقيف شخصين يقومان بممارسة أنشطة تجارية من شأنها الإضرار بالصحة العمومية والاقتصاد الوطني متمثلة في البيع بالجملة لمنتجات غذائية موجهة للاستهلاك البشري في شكل مكملات غذائية بمختلف الأنواع (شكولاطة، مشروبات وعسل).

وأوضح قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني المساعد جبايلي علاوة، أنه بعد استفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم تفتيش المستودع وتوقيف المعنيين ليتم حجز 4653 وحدة من المكملات الغذائية استكمالا للتحقيق، وقد تم إرسال عينات من المحجوزات إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي بدائرة الأمن الغذائي لمعرفة مدى احتوائها على مواد صيدلانية .

وأضاف ذات المصدر، أنه سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد استفاء الإجراءات القانونية.