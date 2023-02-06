بيان "سيال" حول صلاحية الماء الشروب

أكدت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، في بيان لها اليوم الإثنين، أن المياه المنتجة والموزعة من طرفها على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة، "مطابقة 100 بالمائة" للمعايير الجزائرية لصلاحية الماء الشروب.

وتم التوصل لهذه النتائج على إثر إجراء التحاليل المخبرية للمياه الشروب للفصل الرابع من 2022، في إطار "سياسة الاتصال التي تنتهجها المؤسسة، والقائمة على الشفافية مع زبائنها فيما يخص مكونات ونوعية المياه المنتجة والموزعة على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة"، حسب نفس المصدر.

وأضافت أن تمكين المستهلكين من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالتركيبات الكيميائية والبكتريولوجية لمياه الحنفية، من شأنه طمأنتهم حول جودة المياه المنتجة والموزعة عبر مختلف شبكات التوزيع حيث أن هذه الأخيرة" تخضع للمراقبة الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية وحتى تلك المتعلقة بالنكهة والرائحة واللون، فائقة الصارمة من المصدر إلى غاية عداد الزبون".

ووفقا لذات المصدر، فإن المراقبة الصحية "تستجيب بدقة لمعايير ومقاييس جودة المياه الشروب المحددة في اللوائح الجزائرية، والتي تستند في حد ذاتها للمعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية".

وتقوم "سيال" بإجراء تحاليل دورية في منشآت الإنتاج والتخزين، وكذلك شبكات التوزيع، ولدى المستهلكين بشكل يومي ودوري.

هذه المراقبة يضمنها المخبر المركزي لـ "سيال" الحاصل على شهادة "إيزو 17025" من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك"، وكذلك مختلف المخابر الموجودة في مختلف محطات المعالجة التابعة للمؤسسة.

وفي سنة 2022، قامت "سيال" بإجراء حوالي 135 ألف تحليل مخبري فيزيائي-كيميائي و 26 ألف تحليل بكتريولوجي و 11752 عينة تحاليل.

من جهة أخرى، لفتت "سيال" في بيانها إلى ضرورة قيام المستهلكين الذين يحوزون معدات تخزين كالخزانات والصهاريج بتطهير دوري وتعقيم لها وهذا من أجل تجنب التعرض لأي عنصر يلوثها.