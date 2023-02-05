ميناء وهران: هذا هو حجم الصادرات خارج المحروقات سنة 2022

أرتفع حجم الصادرات خارج المحروقات بميناء وهران بنسبة تفوق 149 بالمائة خلال العام المنصرم مقارنة بنفس الفترة من 2021، حسبما أستفيد اليوم الإثنين من ذات المؤسسة المينائية.

وتمثلت هذه الصادرات في 3.226.813 طن من مادة الكلينكر و 482.111 طن من مختلف أنواع الحديد و 313.765 طن من الإسمنت.

ومن جهة أخرى، عالج ميناء وهران 10.695.160 طن من مختلف البضائع خلال العام المنصرم مقابل 9.561.290 طن خلال نفس الفترة من سنة 2021 و هو ما يمثل زيادة تقارب 12 بالمائة.

كما عرفت حركة البضائع الصلبة بالميناء نموا بنسبة 45.08 بالمائة بالمقارنة مع ما تحقق في نفس الفترة من عام 2021 لتصل إلى 7.994.630 طن.

وتأتي واردات الحبوب بمختلف أنواعها في مقدمة البضائع حيث بلغت 2.410.920 طن في 2022 مقابل 2.838.163 طن في نفس الفترة من 2021 مع تسجيل تراجع بنسبة 15.05 بالمائة.

وقد عرف استيراد أغذية الأنعام ارتفاعا تجاوز 32 بالمائة حيث انتقل من 1.160.618 طن في 2021 إلى 1.540.543 طن خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

وبلغ حجم البضائع السائلة 235.659 طن مع تسجيل تراجع بنسبة تتجاوز 16 بالمائة و شمل الزيوت النباتية و الزيوت المستعملة.

كما عرف نشاط البضائع المتنوعة تراجعا بنسبة تفوق 34 بالمائة حيث بلغت 3.769.367 طن في 2021 لتنخفض إلى 2.464.871 طن في 2022. و قد شمل خاصة المنتجات الحديدية و مواد صناعة منتجات التغليف.

وسجل ميناء وهران تراجعا في نشاط الحاويات بنسبة تقارب 3 بالمائة حيث تم معالجة 118.291 حاوية في 2022 مقابل 121.872 حاوية سنة 2021 فيما ارتفع الوزن الصافي للسلع داخل الحاويات من 1.208.809 طن في 2021 إلى 1.287.130 طن خلال العام المنصرم مع تسجيل زيادة تقارب 50ر6 بالمائة.

و بخصوص حركة المسافرين، سجل الميناء 192.074 مسافرا و 54.038 مركبة خلال العام المنصرم، وفق ما أشارت إليه ذات المؤسسة المينائية.