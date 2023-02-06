إصدار أول إشهادات "الحلال" لمنتوجات جزائرية

كشف المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، اليوم الإثنين، عن منح أول علامة "حلال" بعد دراسة ملفات متعاملين اقتصاديين طلبا ذات العلامة لمنتوجين محليين.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لذات الجمعية أن "علامة حلال هي علامة جزائرية، يمنحها المعهد الوطني للتقييس IANOR لكل من يطلبها وتتوفر فيه الشروط المعتمدة، حيث يتم استعمالها خاصة في عملية التصدير لكثير من الدول التي تفرض مصاحبتها للمنتوج".

وأضاف المصدر أنه "بعد سنين طويلة من المثابرة والتحدي لأعضاء المنظمة وكذا بعض الهيئات الرسمية، يرى مشروع العلامة 'حلال' النور، للقضاء على الفوضى المتواجدة في أسواقنا باستعمال أوسام بدون سند ولا مرجع".

ودعت الجمعية المتعاملين الاقتصاديين المهتمين إلى التواصل بالمعهد الوطني للتقييس قصد الاطلاع على الملف.