جديد مصنع "فيات"

ترأس، مساء اليوم الاثنين، والي وهران، سعيد سعيود، اجتماعا عمليا حضره كل من ممثل عن مجمع "ستيلانتيس" وبعض مدراء الهيئة التنفيذية.

وحسب بيان الولاية فإن الاجتماع جاء لضبط آخر الروتوشات لانطلاق مصنع العلامة "فيات" التابع لشركة "ستيلانتيس" والمزمع تشييده بالمنطقة الصناعية للطافراوي بدائرة وادي تليلات.

ووفق ذات المصدر فقد تطرق الوالي إلى عدة نقاط مهمة خلال الاجتماع، أولها كان تنصيب لجنة ولائية مكلفة بمتابعة ومرافقة مدى انجاز مشروع إنتاج وتصنيع السيارات بالمنطقة الصناعية ببلدية الطافراوي، وفي في نقطة أخرى تم تقديم عرض حول مدى تقدم نسبة أشغال انجاز المصنع وربطه بمختلف الشبكات (الماء، الغاز، الكهرباء، الالياف البصرية، الصرف الصحي......).

كما تطرق الوالي إلى وضعية المنطقة الصناعية الطافراوي من خلال التهيئة والربط بمختلف الشبكات، مؤكدا حرصه على حلحلة جميع المشاكل والعراقيل ورفع القيود والصعوبات التي قد تواجه المصنع مع تهيئة الجو لدخوله حيز الإنتاج في الآجال المحددة، يختم بيان الولاية.