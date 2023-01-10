طريقة تحضير زبدة الفول السوداني في المنزل

تتمتع زبدة الفول السوداني بغناها بالعديد من العناصر الغذائية الجيدة والمعززة للصحة، وضمن ذلك فيتامين E والمغنيسيوم والحديد والسيلينيوم وفيتامين B6.



وتُظهر الأبحاث العلمية أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات وزبدة المكسرات بانتظام، وضمن ذلك زبدة الفول السوداني الطبيعية، يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2.



ولكن، كثيراً ما تكون أصناف الزبدة المبيعة في الأسواق مليئة بالمواد الحافظة والمكونات الصناعية التي تضر الجسم أكثر مما تنفعه، كما تضاف إليها أحياناً دهون مهدرجة وسكريات عالية للحفاظ عليها من التلف وتغير القوام.



لذا عوضاً عن شراء الأصناف المكلفة والضارة بالصحة، إليك هاته الوصفة السهلة لتحضير زبدة الفول السوداني اللذيذة والصحية بمكونات طبيعية لضمان سلامة أسرتك.



مقادير زبدة الفول السوداني المنزلية



2 كوب من الفول السوداني المُقشّر.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة طعام إلى ملعقتين من عسل النحل الطبيعي.

ملعقة أو اثنتان من الزيت النباتي، أو زيت الفول السوداني لمذاق أغنى.



خطوات التحضير



1- بحسب موقع NDTV Food لوصفات الطعام والأغذية الصحية، يتم تسخين الفرن على 350 درجة فهرنهايت، أو 190 درجة مئوية، ويتم شوي وتحميص الفول السوداني في صينية واسعة لمدة 10 دقائق تقريباً، أو حتى يصبح لونه ذهبياً ويبدأ في إفراز الزيت اللامع.



2- يُنقل الفول السوداني وهو لا يزال دافئاً إلى معالج الطعام أو الخلاط. ويُخفق المزيج عدة مرات حتى يصبح ناعماً تماماً. ولكن إذا كنت ترغب في زبدة الفول السوداني المقرمشة، تتم إزالة نصف كوب من الزبدة قبل خلطها جيداً؛ لكي تُضاف إلى المزيج لاحقاً وتظل فيها أجزاء كاملة ومقرمشة.



3- يُترك المزيج في معالج الطعام لمدة دقيقتين أخريين، ويُقلب جيداً، حتى يُصبح الخليط لامعاً وناعماً.



4- يُرش الملح وزيت الفول السوداني والعسل فوق زبدة الفول السوداني، ثم تُخفق لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يصبح الخليط ناعماً تماماً.



5- تُنقل زبدة المكسرات في النهاية إلى وعاء تخزين زجاجي مُحكم الغلق. ويمكن تبريد الوعاء في الثلاجة حتى يتماسك قوام الزبدة حسب الرغبة.



طرق استخدام زبدة الفول السوداني المصنوعة في المنزل



هناك العديد من الطرق لاستخدام زبدة الفول السوداني الطبيعية المُعدة في المنزل، ومن بين أشهر طرق تناولها للحصول على فوائدها الصحية المتنوعة، القائمة التالية التي وضحها موقع Denver Health Medical Plan للنصائح والمعلومات الصحية والطبية:



يمكن استخدام زبدة الفول السوداني لتحضير شطيرة فطار أو وجبة خفيفة قبل ممارسة التمرينات، يُضاف إليها العسل أو مُربى الفراولة الطبيعية قليلة السكر.



يمكن تخفيفها بقليل من المياه واستخدامها مثل صلصات الطعام لتعزيز مذاق الحلويات ووجبات الفطور مثل صحون الشوفان المطهو بالحليب، أو صحون الجرانولا المقرمشة وحبوب الإفطار والوافل والبان كيك.



يمكن استخدام الزبدة أيضاً لتحضير كرات الطاقة من التمر والشوكولاتة الداكنة والجوز المجروش؛ لكي تتماسك المكونات ويسهل تشكيلها في كُرات؛ أو حتى كغموس مُشبع مع شرائح الفواكه الطازجة.



كذلك يمكنك دوماً استخدام الزبدة كمكوِّن سري أو أساسي في تحضير وصفات الكيك المنزلية والبسكويت المُحلى، أو حتى لتعزيز مذاق السلطات أو أي صحن حلو أو مالح حسب الرغبة، للحصول على فوائد زبدة الفول السوداني المتنوعة للصحة والجسم.