زلزال سوريا: وصول فريق الحماية المدنية إلى مطار حلب

وصلت، صباح اليوم الثلاثاء، طائرة جزائرية إلى مطار حلب الدولي على متنها فريق مكون من 110 أشخاص من الحماية المدنية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة في الأماكن التي ضربها الزلزال. حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية.

وكشف، أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد أنه بتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون تم تشكيل فريق من 86 عنصرا من الحماية المدنية للتوجه إلى سوريا، حيث سيشارك في عمليات الإنقاذ بتقنيات ووسائل وفق المعايير الدولية التي تشترطها المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ.

يذكر أن زلزالا مدمرا بقوة 7.4 درجات ضرب فجر يوم أمس الإثنين، مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن آلاف الضحايا ودمارا كبيرا.