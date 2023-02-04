زلزال تركيا وسوريا.. آخر المستجدات

* تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ 6 أشخاص، بينهم طفل، من تحت أنقاض مبان دمرها الزلزال في ولايات هاتاي وديار بكر وكهرمان مرعش، جنوبي تركيا.

ففي مدينة إسكندرون التابعة لولاية هاتاي تم إنقاذ 4 أشخاص بينهم طفل عمره 10 سنوات، من تحت أنقاض مبنى من 5 طوابق.

وفي ولاية ديار بكر، أنقذت فرق الطوارئ شخصا جريحا بعد 27 ساعة قضاها تحت الأنقاض.

* تواصل فرق الاغاثة العمل الصعب في البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، فيما تواصل الحصيلة المأساوية الارتفاع، فحسب آخر إحصاء تجاوز عدد الضحايا في تركيا 3300 قتيل في حين تحصي سوريا لحد الآن أكثر من 1500 قتيل.