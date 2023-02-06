أسعار النفط تتأثر بزلزال تركيا

عاد سعر برميل النفط عالميًا إلى الارتفاع مجددًا، اليوم الثلاثاء بنسبة 1.31%، مدفوعًا بمخاوف جراء إغلاق محطة تصدير رئيسية في تركيا بسبب الزلزال.

وبحلول الساعة 7:00 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أفريل بنسبة 1.31%، إلى 85.05 دولارًا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لغرب تكساس الوسيط (تسليم مارس) بنسبة أو 1.48% إلى 75.21 دولارًا للبرميل.

يشار إلى أن سعر برميل النفط عالميًا قد افتتح تعاملاته أمس على ارتفاع قفز به فوق 80 دولارًا للبرميل، قبل أن يمرّ بعدّة جلسات مضطربة، هبط فيها أكثر من مرة، ولكنه أُغلق على ارتفاع، محققًا نحو 81 دولارًا للبرميل.