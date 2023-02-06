عقوبات تصل إلى 15 مليون لأصحاب هذه المركبات

كشفت مصالح الدرك الوطني، أن القانون يعاقب على تركيب لوحات أرقام تسجيل للمركبات لا تتطابق مع بطاقة التسجيل من حيث الكتابات والبيانات.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية طريقي على "فايسبوك"، أنه لوحظ مؤخرا الترويج عبر مختلف المواقع الإلكترونية بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي، للوحات تسجيل لا تتطابق مع بطاقة التسجيل من حيث الكتابات، والبيانات التي تحملها، وهو ما يتنافى مع القوانين سارية المفعول.

وأضاف ذات المصدر، أنه وطبقا لما ورد في المادة 77 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم،" یعاقب بالحبس من شھرین الى سنتين وبغرامة من 50.000 دج الى 150.000 دج، كل شخص يضع للسیر مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة تسجیل أو تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة أو مع مستعملھا. ویمكن فضلا عن ذلك الحكم بمصادرة المركبة.