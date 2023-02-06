الرئيس تبون يجري مكالمة هاتفية مع نظيره السوري

أجرى، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد جدد له فيها باسمه وباسم الشعب الجزائري تعازيه الخالصة، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، مؤكدا له وقوف الجزائر ومساهمتها في التخفيف من هذه المحنة على الشعب السوري الشقيق.

ومن جهته شكر الرئيس السوري أخاه رئيس الجمهورية على موقفه الأخوي النبيل المتضامن، معربا عن تقديره الكبير للتضامن المتأصل في الشعب الجزائري، لاسيما وأن الجزائر أول من استجاب لنداء المساعدة، مؤكدا بذات المناسبة أن سوريا تدرك في مثل هذه الظروف، مواقف وخصال الشعب الجزائري ولن تتردد في طلب أي مساعدة من الشقيقة الجزائر.