الرئيس تبون يعزي في وفاة عبد القادر ظريف

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه إلى عائلـة المرحوم عبد القادر ظريف الرئيس التاريخي لنادي مولودية الجزائر.

وجاء في رسالة التعزية: "فقدت الأسرة الرياضية في بلادنا المغفور له بإذن الله عبد القادر ظريف، وبرحيله نودع معكم بحسرة وأسى واحدًا ممن صنعوا مجد العميد (مولودية الجزائر) طيلة ترؤسه لهذا النادي الرياضي العريق الذي خلَّد اسمه في سجِّله الذهبي."

وأضاف "وأمام هذا المصاب الأليم، أتقدم إليكم وإلى مسيري وأنصار مولودية الجزائر، وكافة الأسرة الرياضية بأخلص التعازي، داعيا المولى عزّ وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيد برحمته الواسعة في جنة الخلد .. عظم الله أجركم. إنّا لله وإنا إليه راجعون."