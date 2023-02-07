ڨالمة: الإطاحة بمروج مخدرات ومهلوسات

أطاحت قوات الشرطة القضائية لأمن دائرة لخزارة بڨالمة، بمروج مخدرات يبلغ 29سنة المقيد بڨالمة وقدمته إلى الجهات القضائية ببوشڨوف، التي أودعته الحبس.

وأوضحت خلية الإعلام لأمن ولاية ڨالمة، اليوم الثلاثاء، أن المشتبه فيه أوقف على مستوى حي 01 نوفمبر بمدينة لخزارة، إثر معلومات تواردت على مصالح الأمن.

وتمكنت العملية حسب المصدر نفسها، من ضبط وحجز 130كبسولة من الأدوية ذات الأساس المخدر من نوع بريغابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي، وقرصين اثنين من نوع كيتيل، سيجارة ملفوفة ممزوحة بالمخدرات، إلى جانب أسلحة بيضاء من نوع سيف تقليدي وصاعق كهربائي، وذخيرة حية لبندقية صيد دون رخيصة ومبلغ مالي من عادات الاتجار.

تم تحويل المشتبه فيه إلى المصلحة الشرطية، وحجز ما تم العثور عليه بحوزته. كون ملف قضائي ضده عن أفعال" الممارسة غير الشرعية المهمة الصحة عن طريق حيازة وتخزين أدوية صيدلانية ذات أساس نهدر دون رخصة، حيازة المخدرات (سيجارة ملفوفة) قصد الاستهلاك الشخصي، وحيازة أسلحة بيضاء (سيف تقليدي، صاعق كهربائي) من الصنف السادس دون مبرر شرعي، وحيازة ذخيرة حية لبندقية صيد دون رخصة "، حيث أودع الحبس.