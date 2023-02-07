فرق الإنقاذ الجزائرية تباشر جهود انتشال العالقين

باشرت فرق الإنقاذ الجزائرية عملها في انتشال العالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر أمس الإثنين.

وحسب ما نقلت مصالح الحماية المدنية يعمل حاليا فريق البحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية بمنطقة أديامان بجنوب وسط تركيا، على عملية إنقاذ وإخراج فتاة من تحت الردوم بعدما تم تحديد موقعها.

فيما يحص الفرق الثانية التي وصلت إلى سوريا صباح اليوم الثلاثاء، أفادت مصالح الحماية المدنية أنه تم عقد اجتماع عمل رفقة السلطات المحلية لمدينة حلب وتم اختيار مكان إقامة قاعدة الحياة ومركز القيادة، كما تم تزويد الفرق بعدد المناطق المنكوبة والمقدرة بـ52 منطقة منكوبة.