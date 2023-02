Le Président Tebboune présente ses condoléances à la famille Drif

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille de l'ancien président du Mouloudia Club d'Alger (MCA), Abdelkader Drif, décédé mardi à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie.

"La famille sportive vient de perdre le regretté Abdelkader Drif, l'un des artisans de la gloire du Mouloudia, qui a marqué de son empreinte l'histoire du doyen des clubs algériens", lit-on dans le message de condoléances.

"En cette douloureuse épreuve, je vous présente, ainsi qu'aux dirigeants du MCA, à ses supporters et à l'ensemble de la famille sportive, mes sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte Miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis, et de prêter aux siens patience et réconfort...A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", a écrit le Président de la République dans son message.