إجراءات لمواجهة التذبذبات في هذه الأدوية

قال وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إن دائرته الوزارية اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة التذبذبات المرتبطة بتوفير الأدوية الموجهة لمعالجة السرطان، مؤكدا أن عدد الأدوية المتوفرة حاليا بلغ 7 أدوية من ضمن الـ12 المعنية بالانقطاع.

وعلى هامش لقاء بعنوان "أدوية أساسية: من أجل استفادة أفضل من العلاج"، قال الوزير: "اتخذنا التدابير لمواجهة الاضطرابات المرتبطة بمعالجة السرطان".

وأضاف المتحدث، أنه إضافة إلى الأدوية المستوردة مؤخرا فقد "بلغ عدد الأدوية المضادة للسرطان المتوفرة 7 أدوية في انتظار نجاح المساعي لدى السوق العالمية لاقتناء الأدوية الـ5 المتبقية".

وفي نفس السياق، أشار سايحي إلى العمل الجاد" الذي شرعت فيه وزارة الصحة في إطار شراكة مع وزارة الطاقة والمناجم من أجل التكفل بورشة تطوير الطب النووي الذي يدخل في علاج هذا المرض".

وبهذه المناسبة، أكد الوزير أنه بفضل الجهود التي تبذلها الدولة فإن نسبة توفير الأدوية الأساسية ارتفعت من 67 بالمائة إلى 85 بالمائة من حيث الحاجيات الوطنية.