سخط بعد استهزاء "شارلي إيبدو" بزلزال تركيا

أثارت مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية سخطا على المنصات الاجتماعية إثر نشرها كاريكاتيرا ساخرا استهزأت من خلاله بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وأسفر عن قتل نحو 5 آلاف شخص في حصيلة مرشحة للارتفاع، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى العالقين تحت الأنقاض.

وانتقد الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ما أسموه "سقطة" للمجلة الساخرة التي عرفت بعدائها للمسلمين، معتبرين أنها ارتكبت برسومها حول الزلزال التركي جريمة كراهية.

"شارلي إبدو" التي نشرت سابقا رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد استخدمت هذه المرة تصريحات مسيئة بخصوص الزلازل التي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى ونشرت عبر حسابها على تويتر صورة لبناء مدمر بعنوان "زلزال في تركيا" وأرفقتها بعبارة "لا داعي لإرسال دبابة" وحظي منشورها بردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد ما أقدمت عليه المجلة الفرنسة.

وصب متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم على المجلة، مؤكدين أنها تجردت من إنسانيتها بالسخرية من الكارثة الإنسانية التي اهتز لها العالم وهرعت الدول لمد يد العون للمنكوبين وانتشال بقية جثث الضحايا، مشيرين إلى أن حرية التعبير لا تبرر السخرية من الفواجع.