المضاربة: إدانة شخصين بالحبس النافذ في الجلفة

أدانت محكمة الجلفة، اليوم الثلاثاء، متهمين اثنين بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع بعقوبة 10 و15 سنة سجنا نافذا، حسب بيان صدر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.

وجاء في البيان، أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، تمت متابعة المتهمين (م، ب/ع، ب) عن طريق إجراءات المثول الفوري، بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة القمح اللين طبقا للمادتين 18،13 من قانون مكافحة المضاربة غير مشروعة.

وأضاف، أنه بعد المحاكمة، صدر حكم قضى بإدانة المتهم (م.ب) بـ10 سنوات حبسا نافذة و2.000.000 دج غرامة نافذة مع الأمر بإيداعه الحبس بالجلسة، وعقاب المتهم (ع.ب) بـ15 سنة حبسا نافذة و 5.000.000 دج غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضده ومصادرة المحجوزات مع الأمر بنشر الحكم وتعليقه طبقا للمادة 18 من قانون العقوبات.

وذكر وكيل الجمهورية من خلال نفس البيان، أن قانون محاربة المضاربة غير المشروعة رقم 15 /21 الصادر في 28 ديسمبر 2021، ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.