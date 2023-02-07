مستغانم: وضع حد لعصابة المتاجرة بالبشر

تمكنت شرطة فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، من وضع حد لنشاط شبكة متكونة من شخصين، يبلغان من العمر 33 و41 سنة والمقيمين بولاية مستغانم متورطين في قضية التدبير والتنظيم للخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر منفذ غير حدودي مع النصب.

القضية جاءت إثر شكوى تقدم بها الضحية تفيد تعرضه للنصب من طرف شخصين تعرفا عليهما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أين أوهماه بتنظيم رحلة غير شرعية إلى الضفة الأخرى عبر البحر مقابل مبلغ 40 مليون سنتيم، على أن يكون الالتقاء بولاية وهران، والانطلاق عبر أحد شواطئ ذات الولاية، إلا أنه تفاجأ يوم التقائه بهم بنقله على متن سيارة أحدهما مدعيان أن الإنطاق سيكون في ذلك اليوم ليقوموا بسلبه مبلغ 33 مليون سنتيم وهاتف ذكي وأخرجوه من السيارة بعد تهديده بسلاح أبيض سكين.

التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية مكنت بعد التنسيق مع الضحية واستدراج المشتبه فيهما إلى غاية محطة المسافرين الجديدة بولاية مستغانم، من توقيفهما وحجز السيارة من نوع بيجو 208 التي كانت تستعمل في عملياتهم الإجرامية.

وعن قضية التدبير والتنظيم للخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر منفذ غير حدودي مع النصب، أنجز ضد سالفا الذكر ملف إجراء قضائي قدما بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.