الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية الفلسطيني

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة، وزير الداخلية لدولة فلسطين، زياد محمود محمد هب الريح، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وخلال هذا اللقاء، حرص وزير الداخلية الفلسطيني على "الإشادة عاليا بموقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وبمبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون التي توجت بالتوقيع على إعلان الجزائر للم الشمل، من أجل الوحدة الفلسطينية".

كما شكلت هذه المحادثات -يضيف المصدر ذاته-"فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية وآخر تطورات القضية الفلسطينية".

يذكر أن اللقاء جرى بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد.