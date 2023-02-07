نتائج البطولة الوطنية العسكرية لمسير المغاوير

احتضنت الفرقة الأولى المدرعة بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، اليوم فعاليات البطولة الوطنية العسكرية لمسير المغاوير.

أشرف على افتتاح هذه التظاهرة الرياضية قائد الفرقة، الذي أشار في كلمته - حسب بيان لوزارة الدفاع- إلى أن الغرض من إجراء البطولة هو تعميم وغرس ثقافة الممارسة الرياضية بين جميع أفراد الجيش الوطني الشعبي لتحسين القدرات البدنية والذهنية.

و عرفت البطولة مشاركة 11 فريقا من مختلف النواحي العسكرية وقيادات القوات والوحدات الكبرى.

وو قال بيان وزارة الدفاع ان البطولة جرت في ظروف جيدة سجل من خلالها الرياضيون نتائج مشجعة، أختتمت بتسليم الميداليات والكؤوس للعدائين والفرق المتوجة بالمراكز الأولى.

و جاءت النتائج النهائية حسب البيان كالتالي :

الترتيب حسب الفرق:

- المرتبة الأولى: فريق الناحية العسكرية الثانية،

- المرتبة الثانية: فريق الناحية العسكرية الخامسة،

- المرتبة الثالثة: فريق قيادة الدرك الوطني.

الترتيب الفردي:

- المرتبة الأولى: رياضي من المركب الجهوي للرياضة العسكرية/ن.ع.2،

- المرتبة الثانية: رياضي من قيادة الدرك الوطني،

- المرتبة الثالثة: رياضي من الفرقة الأولى مدرعة/ن.ع.5.