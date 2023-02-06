إعلان أول ملف لتنظيم مونديال 2030

أطلقت الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي الثلاثاء ملفها الرسمي المشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2030، تكريماً لذكرى مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو.

وقال رئيس اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" البارغوياني أليخاندرو دومينغيس "نحن مقتنعون بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملتزم بتكريم ذكرى أولئك الذين نظّموا النسخة الأولى من كأس العالم".

وحضر دومينغيس حفل الإعلان عن الترشح المشترك الذي أقيم في مقر الاتحاد الأرجنتيني للعبة في إيسيسا، جنوب العاصمة بوينوس آيرس، علماً أن المنافسة تحتدم على ملف الترشح قبل أن يختار فيفا المضيف في عام 2024.

ورفعت الدول الأربع المرشحة للاستضافة شعار "2030 معاً-100 عام"، علماً أن الاتحادات الأربعة كان سبق لها أن أعلنت نيتها بالاستضافة المشتركة في أوائل أوت الماضي.

ويأتي التحدي الرئيسي لدول قارة أميركا الجنوبية من ملف مشترك من إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي للعبة.

يضاف إلى ذلك الحديث عن سعي السعودية إلى استضافة نهائيات كأس العالم 2030، ذلك أنه في سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك.

وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كأس العالم المقبلة في عام 2026، وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها 48 منتخباً، مقابل 32 سابقاً.