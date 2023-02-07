مرابي يدعو للاهتمام بالطاقات المتجددة

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين على اهتمام قطاع التكوين المهني بالطاقات المتجددة من خلال شعبتين مهنيين و9 تخصصات.

وأضاف الوزير خلال افتتاح يوم دراسي للطاقات المتجددة بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهنية احمد كركبان بالأغواط على هامش زيارته لهذه الولاية أن هذه التخصصات استقبلت خلال الدخول التكويني الفارط 1790 شاب موزعين على 41 ولاية من أجل استقطاب فئة الشباب لما تمنحه هذه التخصصات من فرص كبيرة لولوج عالم الشغل وإنشاء مشاريع خاصة.

وحث الوزير خلال هذه الزيارة التي قادته إلى المركز الجهوي لتكوين المعاقين وأيضا حاسي الرمل وعين ماضي وأفلو على ضرورة استغلال الإمكانيات ومراجعة خريطة التكوين من أجل توفير موارد بشرية تساير حاجيات الاقتصاد الوطني.