تحديث: أمطار على هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء إلى تساقط أمطار وهبوب رياح قوية على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة (أصفر) أن أمطارا ستتهاطل بداية من فجر هذا الأربعاء إلى غاية فجر يوم غد الخميس ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، تيبازة، سطيف، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وورڤلة.

وأوضحت ذات المصالح أن كميات الأمطار المتوقعة قد تصل إلى 30 ملم محليا، بينما تجتاح ولاية إليزي رياح قوية مثيرة للأتربة قد تتجاوز سرعتها 60 كلم في الساعة.