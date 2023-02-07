متابعة مستجدات زلزال تركيا وسوريا

* تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ طفلة عالقة تحت أنقاض منزل في ولاية أديامان جنوبي تركيا بعد 47 ساعة من الزلزال.

وقالت وكالة الأناضول إن الطفلة هاجر قاجماز (6 سنوات) أخرجت حية، بعد 3 ساعات من إنقاذ أمها، وقد تم نقلهما إلى المستشفى.

* أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1250 وفاة و2054 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال في محافظة حماة 51 وفاة و73 إصابة، ومحافظة اللاذقية. من جهته أعلن ما يسمى بالدفاع المدني (الخوذ البيضاء) عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا (مناطق سيطرة فصائل المعارضة) لأكثر من 1280 حالة وفاة وأكثر من 2600 مصاب والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض.

* قال وزير البيئة والإعمار التركي، أنه تم تسجيل 684 هزة ارتدادية في المنطقة حتى الآن بعضها كان بشدة عالية.

* كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم، عبر منشور في صفحتها الرسمية على الفايسبوك، حصيلة تدخلات البعثات المتواجدة في كل سوريا وتركيا للمساهمة في اغاثة ضحايا الزلزال المدمر.

ففي تركيا تم انتشال 5 أشخاص أحياء بمنطقة أديان وانتشال جثث 8 أشخاص متوفين.

أما في سوريا، فتم استخراج شخص حيا وانتشال 6 جثث لأشخاص متوفين بمنطقة بستان قصر المشارقة بمدينة حلب.

* فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لإنقاذ إمرأة من تحت الردوم بمنطقة أديامان بتركيا من طرف أعوان الحماية المدية الجزائرية، بعد 15 ساعة من العمل دون توقف منذ أمس.

* قالت إدارة الكوارث التركية إن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 6957.