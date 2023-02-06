ارتفاع طفيف في أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، في تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، ولقيت أسعار الذهب الأسود دعما من تراجع العملة الأمريكية.

وبحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.36 بالمائة إلى 77.42 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 0.16 بالمائة إلى 83.82 دولار للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع مع تراجع الدولار الذي يجعل من النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.06 بالمائة إلى 103.3810 نقطة.